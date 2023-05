Roma, 17 mag. (LaPresse) – “Non possiamo continuare con la liturgia delle dichiarazioni dello stato di calamità per il maltempo. Dobbiamo prevenirle, perché costa di meno e non si pagano conti terribili in termini di vite umane”. Così Massimo Gargano, direttore generale dell’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue (Anbi), contattato da LaPresse.

