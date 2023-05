Milano, 17 mag. (LaPresse) – “Il Parlamento dirà sì al voto per i fuorisede, rimangono dei problemi tecnici che noi deleghiamo al governo per trovare una soluzione”. Lo ha detto il deputato della Lega e relatore del testo, Igor Iezzi, interpellato da LaPresse. “Noi siamo d’accordo con il voto per i fuorisede” ma “il punto è che il testo della Madia non va bene, non si può approvare così com’è, ci sono un sacco di lacune e non risponde a nessuna obiezione tecnica. Dando la delega al governo speriamo di risolverle, ma è complicato”, ha spiegato Iezzi. Sulla riforma, dunque, da parte della maggioranza “non c’è nessuno stop, anzi il Parlamento fa quello che deve fare, dirà sì. Mi auguro che al contrario” da parte delle opposizioni “non ci sia la volontà di strumentalizzare quelle difficoltà che sono oggettive, che vanno superate lavorandoci e non facendo propaganda”. “Noi andiamo avanti, tant’è che facciamo la delega” e “finalmente il Parlamento sancirà il principio, perché nel momento in cui dai la delega al governo vuol dire che sei d’accordo nel farlo”, ha concluso il deputato leghista.

