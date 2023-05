Roma, 17 mag. (LaPresse) – Il Governo, secondo quanto si apprende, ha proposto in commissione Finanze alla Camera la norma sulla stabilizzazione dei ricercatori sanitari di Ircss pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali prevista nel decreto Bollette. Il Pd, che ha annunciato il proprio voto contrario alla soppressione, ha chiesto di ripresentare l’emendamento nel decreto Pa. Per farlo, però, servirebbe l’accordo della conferenza dei capigruppo, dal momento che sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte di modifica.

