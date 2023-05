Milano, 17 mag. (LaPresse) – Via libera unanime da parte del Senato alla mozione unitaria sul contrasto all’omofobia, che chiede la depenalizzazione universale delle condotte relative a rapporti consensuali tra persone adulte dello stesso sesso. L’Aula di Palazzo Madama ha votato per alzato di mano. Il testo è passato con il parere favorevole del governo, espresso dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella.

