Milano, 17 mag. (LaPresse) – “In questa Giornata” internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia “rinnoviamo, inoltre, l’impegno dell’Italia in ambito globale affinché la comunità internazionale tenga accesi i riflettori sulle inaccettabili persecuzioni e sugli intollerabili abusi che le persone subiscono in diverse Nazioni del mondo sulla base del loro orientamento sessuale. Discriminazioni e violenze, come ricordato oggi dal Presidente della Repubblica Mattarella, che in più casi sono addirittura legittimati dagli ordinamenti giuridici. Non possiamo voltarci dall’altra parte”. Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

