Roma, 17 mag. (LaPresse) – Venti pagine e 47 articoli per la bozza del disegno di legge sul made in Italy che dovrebbe arrivare la prossima settimana in Consiglio dei ministri. Nella bozza si trovano misure come il fondo sovrano, misure di incentivazione del design e dell’ideazione estetica, rifinanziamento Nuova Sabatini, sostegno all’imprenditorialità femminile, misure di incentivazione della proprietà industriale, e misure verticali, cioè filiera legno-arredo 100% nazionale, l’istituzione del Liceo del Made in Italy,il contrassegno ‘made in Italy’.

