Roma, 17 mag. (LaPresse) – Grazie all’ampio avanzo nell’interscambio dei prodotti non energetici, il saldo commerciale si conferma positivo anche a marzo, raggiungendo i 7.541 milioni, al top da luglio 2021 (+8.170 milioni). Lo rileva l’Istat, ricordando che a marzo 2022 la stima del saldo era -757 milioni. Il deficit energetico (-5.328 milioni) è inferiore rispetto a un anno prima (-8.269 milioni), mentre l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici, pari a 12.869 milioni, è elevato e in forte aumento rispetto a marzo 2022 (7.512 milioni). Intanto, i prezzi all’import continuano a diminuire dell’1,4% su base mensile e, per la prima volta da febbraio 2021, flettono del 2,6% su base annua. A contribuire sono ancora soprattutto i persistenti ribassi dei prezzi dei prodotti energetici nell’area non euro.

