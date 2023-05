Roma, 17 mag. (LaPresse) – Dopo due mesi di contenuta crescita, a marzo, l’export si riduce su base mensile a causa della contrazione delle vendite di beni di consumo non durevoli verso i paesi extra Ue. L’import segna un ulteriore calo congiunturale – il settimo consecutivo – diffuso a tutti i raggruppamenti e più ampio per energia. Lo rileva l’Istat, precisando che la flessione è più intensa per le importazioni (-6,5%) che per le esportazioni (-2,3%). La diminuzione su base mensile dell’export è sostanzialmente dovuta al calo delle vendite verso i mercati extra Ue (-4,5%) mentre la flessione dell’export verso l’area Ue è di modesta entità (-0,1%).

