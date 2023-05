Bruxelles, 16 mag. (LaPresse) – “Il signor Di Maio è stato selezionato tramite una procedura stabilita nel Servizio per l’Azione esterna, il suo nome è stato proposto agli Stati membri in Consiglio e il Consiglio ha deciso ieri di adottare questa decisione. Non entro nei motivi o giustificazioni con gli Stati membri hanno deciso di sostenere questa nomina ma sembra che fossero felici delle qualifiche e delle esperienze di Di Maio, ricordo che è stato ministro degli Esteri in Italia e ha il profilo necessario per svolgere questo incarico”. Lo ha detto il portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea, Peter Stano, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sulle qualifiche di Di Maio per svolgere il ruolo di rappresentante speciale Ue per il Golfo Persico. “Si tratta di una decisione adottata dagli Stati membri dell’Unione europea e ovviamente sosteniamo questa decisione. Supporteremo il signor Di Maio in questa nuova funzione”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata