Roma, 16 mag. (LaPresse) – “Questione Rai. Io da premier non ho toccato Gubitosi, non l’ho mai incontrato e non ho incontrato Campo Dall’Orto se non per dirgli vai. Io sulla Rai non ho mai messo il naso. Non avrei anticipato il cambio fossi stato nella Meloni, sarebbe stato un segnale di stile. Una volta che lei lo ha fatto, lo ha fatto in modo legittimo. Non ha senso gridare al regime”. Così il leader di Iv Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa a Roma.

