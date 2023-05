Roma, 16 mag. (LaPresse) – Il governo ha ritirato l’emendamento al decreto sulla Pubblica amministrazione, all’esame delle commissioni alla Camera, che avrebbe destinato 660 milioni per gli alloggi degli studenti. Non rientrava – spiegano fonti della maggioranza – all’interno del perimetro della materia del decreto. Le stesse fonti aggiungono che potrebbe essere ripresentato in un nuovo provvedimento.

