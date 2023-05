Milano, 16 mag. (LaPresse) – L’Inter supera il Milan per 1-0 nella gara di ritorno della semifinale di Champions League. Il gol di Lautaro Martinez al 74′. Con questo risultato Inter in finale di Champions League per la prima volta dal 2010. Il 10 giugno a Istanbul i nerazzurri affronteranno la vincente dell’altra semifinale tra Real Madrid e Manchester City.

