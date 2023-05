Roma, 16 mag. (LaPresse) – “Dove c’è un fronte largo vinciamo, dove questo non è possibile andiamo al ballottaggio e ci rivolgeremo a tutti i cittadini e a tutte le forze politiche che si ritengono alternative al centrodestra”. Così il responsabile Enti Locali Pd, Davide Baruffi, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno con la segretaria Elly Schlein. “Il centrodestra parte dal vantaggio” di presentarsi unito. “Noi abbiamo questo svantaggio: abbiamo un Pd in campo, con una forza espansiva, ma non sempre riusciamo a coinvolgere le forze alternative al centrodestra. Noi ci rivolgiamo a tutte le forze, alla parte moderata ma anche a quelle che stanno più a sinistra”, ha aggiunto.

