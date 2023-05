Bruxelles, 15 mag. (LaPresse) – Il Consiglio Ue, riunito a livello di ministri dello Sport, ha dato il via libera definitivo alla nomina di Luigi Di Maio come inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. La proposta avanzata dall’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, è passata come punto senza discussione.

