Milano, 15 mag. (LaPresse) – Un jet da combattimento russo Su-27 si è alzato in volo per intercettare due aerei di pattuglia della Nato sul Mar Baltico diretti verso il confine russo. Lo riferisce il ministero della Difesa russo in un messaggio via Telegram, come riporta Ria Novosti. L’equipaggio ha identificato i due aerei come velivoli di pattuglia P-3C della Marina tedesca e Atlantic-2 di quella francese, aggiunge il Ministero. Dopo che il jet russo è decollato quelli francese e tedesco si sono allontanati dalla Russia, il Su-27 è quindi tornato alla base.

