Roma, 15 mag. (LaPresse) – Il governo britannico “non ha piani” sull’invio di jet da combattimento all’Ucraina. Lo ha detto a Sky News un portavoce del premier del Regno Unito, Rishi Sunak. In precedenza il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha incontrato Sunak, aveva affermato di volere una “coalizione per i jet” per consentire all’Ucraina di “controllare i cieli”. L’esercito di Kiev, in particolare, ha espresso una preferenza per gli F16. “Come sapete la Raf non li usa” ha commentato il portavoce. “Credo ne stiano discutendo con Paesi che usano questi jet e noi stiamo lavorando con quei Paesi”, ha concluso il portavoce.

