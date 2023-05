Firenze, 15 mag. (LaPresse) – “Ho tanti cantieri su cui lavorare che l’ultima cosa che mi interessa fare sono i palinsesti televisivi. C’è una libera scelta di un libero conduttore che ha accettato liberamente un’offerta, che spero per lui sia consistente, di un’emittente televisiva privata. Siamo in democrazia, auguri e buon lavoro. Penso che la Rai, così come l’intero Paese, possa contare su tante donne e tanti uomini altrettanto in gamba senza che nessuno ne faccia una questione di Stato”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine della cerimonia per l’avvio dei lavori del passante e della stazione Alta velocità di Firenze, parlando della polemica innescata dal suo tweet ironico alla notizia che Fabio Fazio passerà al gruppo Discovery.

