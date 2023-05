Roma, 15 mag. (LaPresse) – La commissione europea vede la crescita italiana nel 2023 al 1,2%, sopra le stime de governo che la fissano al 1%. E’ quanto si legge nelle previsioni di primavera. Per il 2024 la crescita del Pil viene fissata al 1,1%. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto alle scorse previsioni d’inverno, che stimavano uno 0,8% nel 2023 e un 1% nel 2024. Il tasso di inflazione quest’anno è al 6,1%, in calo rispetto al 10,7% dello scorso anno, mentre il prossimo dovrebbe crollare al 2,9%, meno del 2,6% delle precedenti previsioni. Il tasso di disoccupazione dal 7,8% stimato per il 2023 dovrebbe ridursi leggermente, al 7,7% nel 2024. Il deficit dal 4,5% di quest’anno – in linea con le stime di via XX Settembre, dovrebbe scendere al 3,7% l’anno prossimo.

