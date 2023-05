Roma, 15 mag. (LaPresse) – “La Scuola Superiore, sin dalla sua istituzione, ha accompagnato i giudici ed i pubblici ministeri nella loro formazione iniziale e in quella permanente, avendo cura di elaborare percorsi di alta qualità, anche in tema di etica giudiziaria”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo, a Castel Capuano, a Napoli, alla cerimonia di inaugurazione delle sede della Scuola Superiore della Magistratura e di presentazione dell’anno formativo 2023. “La stessa Magistratura ha dimostrato, anche recentemente, di essere capace di agire – con determinazione e senza timidezza – nei confronti dei magistrati ritenuti responsabili di gravi reati nell’esercizio delle funzioni. Va doverosamente ricordato quanto sarebbe preferibile prevenire ogni forma di malcostume interno, attraverso un più attento esercizio dei compiti di vigilanza, evitando grave discredito che potrebbe ricadere sull’Ordine giudiziario e far dubitare dell’integrale espletamento dei doveri d’istituto”, ha concluso.

