Francoforte (Germania), 15 mag. (LaPresse) – Un incidente aereo è avvenuto presso la base aerea della Luftwaffe a Hohn, vicino a Rendsburg in Germania: il bilancio al momento è di due morti. Secondo l’Ufficio federale per le indagini sugli incidenti aerei di Braunschweig, il velivolo che si è schiantato è un Learjet civile utilizzato dalle forze aeree tedesche per la visualizzazione dei bersagli. Come riporta Bild, sul posto è intervenuto un gran numero di vigili del fuoco e di polizia. Le circostanze esatte che hanno portato allo schianto non sono ancora chiare. Il ministro della Difesa Boris Pistorius, riporta sempre Bild, ha confermato la morte di due civili. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto al decollo. L’aereo doveva essere utilizzato per una missione di addestramento con controllori del traffico aereo dell’aeronautica tedesca nel nord della Germania. Gli esperti dell’Ufficio federale si stanno dirigendo verso Hohn. L’Aeronautica ha confermato l’incidente avvenuto intorno alle 12. 45, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

