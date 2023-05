Roma, 15 mag. (LaPresse) – “Noi ci auguriamo che questa notizia che sta circolando sia vera, perchè effettivamente è quanto la famiglia Orlandi auspica da lungo tempo. C’è una reale cooperazione tra l’Italia e il Vaticano per la ricerca della verità su quanto accaduto ad Emanuela, e sarebbe davvero un gesto non solo di giustizia ma anche molto bello in vista del quarantennale della scomparsa. Non perdiamo mai di vista che c’è una famiglia che da 40 anni cerca un proprio familiare e che indagini, illazioni, ricostruzioni l’hanno collocata nei posti più disparati e nelle situazioni più disgraziate. Una situazione orribile, e sarebbe bello dare qualche risposta alla famiglia”. Lo ha detto a LaPresse l’avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, commentando la notizia secondo la quale la Procura di Roma avrebbe acquisito nuovi atti messi a disposizione dalla magistratura vaticana nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa della giovane cittadina vaticana avvenuta il 22 giugno 1983.

