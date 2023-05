Roma, 15 mag. (LaPresse) – “È una cosa positiva che la Procura di Roma abbia acquisito atti dal Vaticano perché per la prima volta ci sarà una collaborazione, sempre negata in passato, tra Santa Sede e magistratura ordinaria”. È quanto dichiara Pietro Orlandi in merito alla notizia dell’acquisizione da parte della procura di Roma di atti delle indagini sul caso della scomparsa della sorella Emanuela della magistratura vaticana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata