Bruxelles, 15 mag. (LaPresse) – “Vorrei anche ringraziare il Commissario Gabriel per il suo contributo costruttivo e amichevole al lavoro del Collegio dei Commissari, in generale. Auguro a Mariya Gabriel tutto il meglio e sono fiducioso che la sua esperienza europea, in questo e nel precedente Collegio dei Commissari, sarà messa a frutto per il paese”, prosegue von der Leyen. “Nel frattempo, la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager e la vicepresidente Margaritis Schinas saranno incaricate di supervisionare il portafoglio del commissario Gabriel, con effetto immediato. Il vicepresidente esecutivo Vestager sarà responsabile dell’innovazione e della ricerca, mentre il vicepresidente Schinas sarà responsabile dell’istruzione, della cultura e della gioventù”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata