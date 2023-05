Roma, 15 mag. (LaPresse) – Si sono chiuse alle 15 le urne nei 595 comuni in cui si votava per scegliere i nuovi sindaci e le nuove amministrazioni. I capoluoghi al voto erano 13: Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza. Adesso nelle sezioni inizier√† lo spoglio. Gli eventuali ballottaggi sono fissati per il 28 e 29 maggio. In quelle stesse date andranno alle urne i comuni in Sicilia e Sardegna; mentre Valle d’Aosta e Trentino voteranno al primo turno il 21 maggio. Gli italiani chiamati alle urne in questa tornata elettorale erano 4.587.877. Di questi, 402.967 all’estero, distribuiti su 5.426 sezioni.

