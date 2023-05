Milano, 14 mag. (LaPresse) – “Siamo in vantaggio noi”. Lo scrive in un tweet Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano (Chp) e principale sfidante alla carica di presidente della Turchia di Recep Tayyip Erdogan. Kilicdaroglu contesta i risultati parziali del voto pubblicate dai media turchi che, a oltre il 40% delle schede scrutinate, lo danno al 41% mentre registrano il 52% delle preferenze per il presidente uscente Erdogan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata