Milano, 14 mag. (LaPresse) – Le urne sono state chiuse in Turchia ed è inziato lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni presidenziali e parlamentari in Turchia. Lo riferisce l’agenzia Anadolu. “Le votazioni si sono concluse in tutto il Paese, come si conviene alla nostra democrazia”, scrive il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan in un tweet, “ora, come sempre, è il momento di proteggere fermamente le urne”.

