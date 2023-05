Milano, 14 mag. (LaPresse) – “Con una sorpresa totale e un’iniziativa continua, abbiamo eliminato l’intero vertice della Jihad islamica a Gaza, distrutto 17 centri di comando della Jihad islamica, eliminato decine di terroristi, colpito siti di stoccaggio di missili, eliminato squadre anticarro e altro ancora”. Con queste parole il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha lodato le operazioni delle forze di sicurezza nella Striscia di Gaza. “Dall’insediamento del governo quattro mesi e mezzo fa, ho ripetuto più volte: chiunque ci faccia del male, che abbia successo o meno, pagherà con la vita”, ha aggiunto Netanyahu come riporta The Times of Israel, “oggi i nemici di Israele, a Gaza e non solo, sanno che anche se cercano di nascondersi, noi possiamo e siamo disposti a raggiungerli in qualsiasi momento”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata