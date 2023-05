Milano, 14 mag. (LaPresse) – Nell’incontro di questa sera, durato circa un’ora, hanno parlato anche di alcuni provvedimenti rilevanti come il Decreto Ponte, delle elezioni Amministrative e non sono mancate alcune considerazioni calcistiche sul Milan. Salvini e Berlusconi si sono soffermati in particolare sul tema delle infrastrutture, del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria che è sempre stato un progetto del Cavaliere, della soddisfacente azione di Governo soprattutto dal punto di vista economico. Così una nota della Lega.

