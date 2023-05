Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Abbiamo parlato più volte della pace con Giorgia e l’Ucraina ha proposto la formula della pace per la fine della guerra e per la sicurezza in tutta l’Europa. La Russia purtroppo ha risposto alla nostra formula per la pace con i propri missili e con l’artiglieria. Perché non sono interessati alla pace, non la vogliono. Però la pace interessa noi, i nostri partner, lo vedo in Italia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza congiunta con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

