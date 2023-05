Milano, 13 mag. (LaPresse) – Durante l’incontro con Papa Francesco “ho anche parlato della nostra Formula di Pace come unico algoritmo efficace per raggiungere una pace giusta. Ho proposto di aderire alla sua applicazione”. Lo scrive in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver incontrato in Vaticano il pontefice. “Inoltre, ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina. Perché non ci può essere uguaglianza tra la vittima e l’aggressore”, si legge nel tweet.

