Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Sono qui per ringraziare l’Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi (Draghi e Meloni). Abbiamo con l’Italia valori comuni”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – secondo quanto si apprende da fonti del Quirinale – al il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Colle.

