Roma, 13 mag. (LaPresse) – Papa Francesco ha ringraziato il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky per l’incontro in Vaticano. Quando si sono seduti alla scrivania, il papa ha iniziato il colloquio con il presidente Ucraino dicendo: “la ringrazio per questa visita”

