Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Riconosciamo e sosteniamo le legittime aspirazione europee dell’Ucraina. L’Ucraina sta combattendo una dura battaglia per la difesa dei valori europei di libertà e democrazia, è un avamposto di sicurezza per l’intero continente europeo e quindi di ciascuno dei nostri cittadini. Per questo abbiamo scelto di avere un ruolo decisivo nel sostenere l’attribuzione all’Ucraina dello status di candidato all’ingresso nell’Ue e continueremo a dare il nostro sostegno per facilitare la progressiva integrazione di Kiev, compresa l’assistenza che dovesse essere richieste per le riforme necessarie a questo percorso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi, aggiungendo che “siamo pronti a sostenere un’ulteriore intensificazione del partenariato dell’Ucraina con la Nato. Ne parleremo nel vertice di luglio a Vilnius, sarà probabilmente il tema centrale”.

