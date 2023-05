Roma, 13 mag. (LaPresse) – Il rapporto tra Italia e Ucraina “è importante sì per le nostre nazioni ma anche per la comunità internazionale nel suo complesso, per la storia europea e per tutti i popoli che amano la libertà”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. “La nostra nazione intende svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi di ricostruzione economica dell’Ucraina ma ancora di più per dimostrare che noi scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina”, ha aggiunto Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata