Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Noi lavoriamo per la pace e guardiamo con speranza all’impegno del presidente Zelensky. E voglio per questo esprimere anche il sostegno e l’apprezzamento del governo italiano per l’impegno di Papa Francesco e della Santa sede”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi, ricordando “la vicinanza, la solidarietà e il forte sentimento di affetto del Santo Padre per l’Ucraina”.

