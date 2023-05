Francoforte (Germania), 13 mag. (LaPresse) – I soldati ucraini stanno avanzando in alcune zone del fronte in direzione Bakhmut, mentre i russi perdono equipaggiamento e manodopera. Lo ha riferito il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine, il colonnello generale Oleksandr Syrsky, sul suo canale Telegram, come riporta Ukrinform. “L’operazione difensiva in direzione Bakhmut continua. I nostri soldati stanno avanzando in alcune aree del fronte, mentre il nemico sta perdendo equipaggiamento e forza operativa”, ha scritto Sirskyi.

