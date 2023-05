Milano, 13 mag. (LaPresse) – Un palestinese è stato ucciso dall’esercito israeliano al checkpoint militare di Rihan, a sud-ovest di Jenin, nel nord della Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia Wafa. l sindaco del villaggio di Tura al-Gharbiya, ha riferito alla Wafa che i soldati hanno aperto il fuoco contro il 33enne Ahmad Mohammad Atatrah mentre cercava di attraversare il checkpoint in bicicletta. Secondo testimoni, il giovane è stato lasciato sanguinante in condizioni critiche fino a quando non è morto. Ai medici è stato impedito di intervenire.

