Milano, 13 mag. (LaPresse) – “Ho altresì apprezzato – prosegue il Commissario straordinario del Governo per l’Italia Ospite d’Onore 2024 Fiera Internazionale del Libro di Francoforte – la comprensione espressa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per le ragioni di prudenza istituzionale che mi avevano portato alle scelte espresse come commissario”. “Insieme – conclude – abbiamo condiviso e riaffermato l’impegno alla difesa della libertà di pensiero e di espressione. Ho pertanto raccolto l’auspicio di AIE che si possa confermare la presenza del professor Carlo Rovelli a Francoforte”.

