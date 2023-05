Milano, 12 mag. (LaPresse) – L’inviato speciale cinese per gli affari eurasiatici Li Hui si recherà lunedì 15 maggio in Russia e Ucraina per consultazioni sulla crisi ucraina. Li farà tappa anche in Germania, Polonia e Francia in quello che il ministero degli Esteri cinese, che ha annunciato il viaggio, definisce “uno sforzo per promuovere colloqui di pace”. Il rappresentante speciale del governo di Pechino “discuterà una soluzione politica alla crisi ucraina con ciascuna delle parti”, ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.

