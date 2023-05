Roma, 12 mag. (LaPresse) – Attivata a Roma la macchina della sicurezza in vista dell’arrivo del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con no fly zone e controlli ad ampio raggio delle forze dell’ordine in tutta la Capitale. Nelle prossime ore verranno effettuate bonifiche con cinofili e artificieri nei luoghi sensibili, controlli anche nel sottosuolo, con ispezione delle reti fognarie. Sorvegliati anche il Tevere con la polizia fluviale e i parchi, dove la vigilanza verrà assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo sarà realizzato con gli elicotteri della Polizia di Stato. Nei luoghi interessati dalla visita del presidente ucraino saranno impegnate squadre di tiratori scelti. La no fly zone sarà in vigore per tutta la durata della visita e sarà impedito il sorvolo da parte di droni non autorizzati

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata