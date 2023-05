Nuoro, 12 mag. (LaPresse) – Si è costituito l’uomo – pregiudicato – che questa mattina ha sparato a un poliziotto in pieno centro a Nuoro dopo essere sfuggito a un posto di blocco. Costantino Contena, il nome, è noto da tempo alle forze dell’ordine: nell’auto, una Mito blu che ha abbandonato prima di dileguarsi a piedi nei vicoli del quartiere San Pietro, sarebbe stata trovata droga, oltre al suo telefono cellulare. Contena non si era fermato all’alt di una pattuglia che stava facendo controlli alla periferia della città verso l’uscita per la statale 131.

