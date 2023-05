Milano, 12 mag. (LaPresse) – Dopo una pausa di 13 ore è ripreso il lancio di razzi da parte di Gaza contro il sud di Israele. Le sirene di allarme sono scattate nelle città di Sufa, Nir Itzhak, Holit e Sdeh Avraham. Il Consiglio regionale di Eshkol fa sapere che nell’area sono stati lanciati 15 razzi, uno dei quali ha colpito una serra fuori città, mentre gli altri sono caduti in aree aperte o sono stati abbattuti dal sistema Iron Dome. Lo riporta The Times of Israel. Non si registrano feriti.

