Roma, 12 mag. (LaPresse) – Le forze di difesa israeliane hnno fatto sapere che hanno ripreso i raid aerei nella Striscia di Gaza contro obiettivi dei miliziani palestinesi della Jihad islamica. Lo riporta The Times of Israel. I bombardamenti arrivano dopo che la Jihad islamica ha lanciato una raffica di razzi verso l’area di Gerusalemme e le città nel sud di Israele. Le forze di difesa israeliane fornirà in seguito dettagli sugli obiettivi dei raid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata