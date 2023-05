Roma, 12 mag. (LaPresse) – A seguito degli ultimi lanci di razzi da Gaza i colloqui per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e i miliziani palestinesi della Striscia sono stati interrotti. Lo riporta The Times of Israel che cita un’importante fonte diplomatica di Tel Aviv. La stessa fonte ha promesso una risposta “significativa” agli attacchi, aggiungendo che “se avremo bisogno di intensificare lo faremo”.

