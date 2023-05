Brescia, 12 mag. (LaPresse) – “Io e Giorgia la mattina ci mandiamo WhatsApp di buon mattino dopo aver letto la rassegna stampa. Ci sono ricostruzioni incredibili sui dissapori tra me e Giorgia, noi per cinque anni andiamo avanti dritti come treni. Non ci ferma nessuno, è quello che fa loro paura, a Roma, in Lombardia come a Brescia”. Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo al Gran Teatro Morato di Brescia all’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Fabio Rolfi.

