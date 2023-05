Brescia, 12 mag. (LaPresse) – “Io ogni giorno frusto un ministro o imbavaglio un ministro, leggo di tutto. Il metro per giudicare la compattezza della maggioranza è nella velocità nel prendere le decisioni. Noi abbiamo visto i governi di quelli che stavano insieme a forza e che non riuscivano a decidere niente. Abbiamo una compattezza data da una visione comune e da un programma comune e dal fatto che noi siamo lì per realizzare il programma che i cittadini ci hanno chiesto di realizzare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Brescia all’evento di chiusura della campagna elettorale per il candidato sindaco del centrodestra, Fabio Rolfi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata