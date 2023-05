Roma, 11 mag. (LaPresse) – Il ministro Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi a Nigata il presidente dell’eurogruppo Paschal Donohoe a margine delle riunioni del G7. Nel corso del colloquio, intenso e costruttivo, il Mes e la nuova governance europea sono stati i temi principali discussi. Giorgetti ha rinnovato la disponibilità al dialogo sul trattato se introdotto in una cornice di modifiche già avanzate dall’Italia, in primis l’esclusione temporanea di alcune spese per gli investimenti in particolare in ambito digitale e per la transizione green, compresi quelli del Pnrr.

