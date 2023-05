Londra (Regno Unito), 11 mag. (LaPresse/AP) – Parlando alla Camera dei comuni, il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace, ha confermato oggi che il Regno Unito sta inviando missili da crociera a lungo raggio Storm shadow all’Ucraina, ma non ha fornito dettagli sul numero di razzi in consegna. Wallace ha spiegato che i missili saranno usati per respingere le forze russe dal “territorio sovrano ucraino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata