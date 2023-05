Roma, 11 mag. (LaPresse) – “Il processo per la Netco è in corso. Vale la pena prendersi qualche settimana in più per esplorare questa opportunità finale in quanto la cessione della Netco è l’opzione principale”. Lo ha detto il ceo di Telecom Italia Pietro Labriola, in call conference con gli investitori e gli analisti, dopo che ieri ha diffuso i risultati del gruppo. Tim ha chiuso il primo trimestre del 2022 con ricavi totali che ammontano a 3,8 miliardi di euro, in aumento del 4,3% su base annua, mentre i ricavi da servizi ammontano a 3,5 miliardi di euro (+2,8% anno su anno), “grazie al miglioramento del trend domestico e al contributo positivo del Brasile”.

