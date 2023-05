Milano, 11 mag. (LaPresse) – Snam ha chiuso il primo trimestre del 2023 con ricavi totali in crescita del 12,9% a 912 milioni di euro, “in aumento per la crescita dei ricavi regolati collegati alla realizzazione del piano investimenti, nonché al significativo sviluppo del business dell’efficienza energetica”, l’Ebitda adjusted a 597 milioni di euro (+1,5%), “per effetto del contributo dei business legati alla transizione energetica e dell’aumento dei ricavi regolati” e un utile netto adjusted di Gruppo a 301 milioni di euro (-7,4%), “per il venir meno dei proventi one-off del primo trimestre 2022”. Lo riferisce il gruppo in una nota, spiegando che “la crescita dell’EBITDA adjusted è compensata dai maggiori ammortamenti legati all’entrata in esercizio degli investimenti realizzati e dall’incremento degli oneri finanziari, attribuibili alla crescita dei tassi di interesse”. Gli investimenti totali ammontano a 313 milioni di euro (+4,7% rispetto al primo trimestre 2022), di cui 308 milioni di euro investimenti tecnici (+38,1%). Degli investimenti totali il 46% è allineato ai Sustainable Development Goals e il 30% alla Tassonomia Europea. A questi investimenti, si aggiungono 409 milioni di euro relativi all’acquisizione di SeaCorridor. L’indebitamento finanziario netto si attesta a 12.872 milioni di euro (+949 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2022), in aumento “principalmente per l’atteso assorbimento di cassa generato dalla dinamica del capitale circolante connessa all’attività di bilanciamento, per gli investimenti in nuove partecipazioni e per il pagamento dell’acconto sul dividendo 2023”.

